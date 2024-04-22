بعد صدور المراجعة المستقلة لأداء الأونروا... ماذا يقول المتحدث الإعلامي بإسم الوكالة للـLBCI؟

في خطوة تعيد الإعتبار إلى سمعتها وعملها، وقد تدفع بعض الدول المانحة إلى إعادة النظر بقرارت تجميد تمويلها، خلصت مراجعة لوكالة الأونروا إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة داعمة لإدعائها بأن عدداً كبيراً من موظفي الوكالة، أعضاء في منظمات إرهابية.



وجاء في تقرير صدر بعد نحو ثلاثة أشهر على تكليف لجنة أممية برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا درس أداء الوكالة، أن لدى الأونروا أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني.



وفي حديث للـLBCI، قال المتحدث الإعلامي بإسم الأونروا عدنان أبو حسنة إن "التقرير ايجابي ونحن سنلتزم بالتوصيات كافة التي قدّمها هذا التقرير". وأشار الى أن التقرير يعترف بأن الأونروا قامت بالعديد من الإجراءات لضمان حيادية موظفيها".