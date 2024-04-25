بيان مشترك لـ18 دولة بشأن الرهائن بغزة... فهل يشكّل نافذة فعلية للحل؟ وماذا عن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية؟

أصدر قادة الولايات المتحدة و17 دولة أخرى ممن لديها رعايا بين الأسرى لدى حركة حماس، بياناً مشتركاً طالبوا فيه الحركة بإطلاق جميع الأسرى، لا سيما المرضى والجرحى وكبار السن، بإعتباره سبيلاً لإنهاء الأزمة في غزة.



,من شأن هذه الخطوة إذا حصلت، أن تفضي إلى وقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وبالتالي زيادة وصول المساعدات إلى القطاع، وفق تعبير مسؤول أميركي كبير لوكالة "رويترز".



المسؤول نفسه تحدث عن مؤشرات وإن غير نهائية على التوصل إلى إتفاق بشأن أزمة الرهائن، لكنه أشار الى أن القرار يتوقف على "شخص واحد هو يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة.



فهل يشكلّ هذا البيان نافذة فعلية للحل؟



وماذا عن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية؟



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