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LBCI
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مناطق لبنانية عدة استفاقت على انتشار كثيف للحشرات... وهذا ما قاله وزير الزراعة الـLBCI

تقارير نشرة الاخبار
2024-04-25 | 13:36
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مناطق لبنانية عدة استفاقت على انتشار كثيف للحشرات... وهذا ما قاله وزير الزراعة الـLBCI
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مناطق لبنانية عدة استفاقت على انتشار كثيف للحشرات... وهذا ما قاله وزير الزراعة الـLBCI

إستفاقت مناطق لبنانية عدة على إنتشار كثيف للحشرات، ما دفع وزارة الزراعة إلى إصدار بيان أكدت فيه، أن الحشرة هي الـ "Calosoma Olivieri" وهي خنفساء وليست صرصوراً، وليست مضرة، بل تموت في خلال ساعات معدودة. 

وفي إتصال مع الـLBCI، أوضح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أسباب هذه الظاهرة، متحدثاً عن الاجراءات التي ستتخذ بدءاً من الغد. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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