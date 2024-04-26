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تأهيل بعض المباني في معرض رشيد كرامي الدولي بدأ... فهل من يشجع الاستثمارات فيه؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-26 | 13:33
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تأهيل بعض المباني في معرض رشيد كرامي الدولي بدأ... فهل من يشجع الاستثمارات فيه؟
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تأهيل بعض المباني في معرض رشيد كرامي الدولي بدأ... فهل من يشجع الاستثمارات فيه؟
تأهيل بعض المباني في معرض رشيد كرامي الدولي بدأ... فهل من يشجع الاستثمارات فيه؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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