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لماذا تساعد أميركا إسرائيل؟

طوني مراد الكاتب: طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-26 | 13:45
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لماذا تساعد أميركا إسرائيل؟
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لماذا تساعد أميركا إسرائيل؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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