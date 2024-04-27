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كرة النار تكبر في الجامعات الأميركية رغم امتعاض اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-27 | 07:51
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كرة النار تكبر في الجامعات الأميركية رغم امتعاض اسرائيل
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كرة النار تكبر في الجامعات الأميركية رغم امتعاض اسرائيل
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