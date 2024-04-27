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ماذا يقول الدكتور جاد ملكي الذي شاركت ابنتاه في تظاهرات جامعة Emerson في بوسطن وتعرضتا للإعتقال؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-27 | 13:08
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ماذا يقول الدكتور جاد ملكي الذي شاركت ابنتاه في تظاهرات جامعة Emerson في بوسطن وتعرضتا للإعتقال؟
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ماذا يقول الدكتور جاد ملكي الذي شاركت ابنتاه في تظاهرات جامعة Emerson في بوسطن وتعرضتا للإعتقال؟
في التظاهرات التي تشهدها الجامعات الاميركية، طلاب لبنانيون شاركوا في تحركات عدة ضد الحرب في قطاع غزة منذ بدايتها والى اليوم.
ماذا يقول مدير معهد البحوث والتدريب الإعلامي في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور جاد ملكي الذي شاركت ابنتاه ايانا واميسا في تظاهرات جامعة Emerson في بوسطن وتعرضتا للاعتقال؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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