بيرم أمام المؤتمر العربي المنعقد في العراق: علينا كأمة عربية أن تكون لنا الهيبة والكرامة

اكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم امام المؤتمر العربي المنعقد في العراق اننا في لبنان نرد الصاع صاعين، وهجرنا المستوطنين من الشمال الفلسطيني، وهذه سابقة تحصل للمرة الاولى منذ 75 عامًا.



وقال بيرم: "علينا كأمة عربية أن تكون لنا الهيبة والكرامة".

