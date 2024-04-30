الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
19
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
19
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمن العام vs الـUNHCR... المواجهة انطلقت والترحيل محسوم
الكاتب:
مارون ناصيف
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-30 | 13:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الأمن العام vs الـUNHCR... المواجهة انطلقت والترحيل محسوم
0
min
الأمن العام vs الـUNHCR... المواجهة انطلقت والترحيل محسوم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
العام
الـUNHCR...
المواجهة
انطلقت
والترحيل
محسوم
التالي
هل تقبل إيران بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل؟
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:12
غارات إسرائيلية على بلدات ميس الجبل وكفركلا وحولا جنوبي لبنان
آخر الأخبار
17:12
غارات إسرائيلية على بلدات ميس الجبل وكفركلا وحولا جنوبي لبنان
0
أخبار دولية
17:07
بعثة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديموقراطية تعلن إنهاء عملياتها في إقليم جنوب كيفو
أخبار دولية
17:07
بعثة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديموقراطية تعلن إنهاء عملياتها في إقليم جنوب كيفو
0
أخبار دولية
16:57
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم ينسحب حزب الله من الحدود فإننا نقترب من حرب شاملة
أخبار دولية
16:57
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم ينسحب حزب الله من الحدود فإننا نقترب من حرب شاملة
0
آخر الأخبار
16:54
الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على أطراف عيترون لجهة بليدا
آخر الأخبار
16:54
الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على أطراف عيترون لجهة بليدا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
هل يفتح معبر جديد إلى شمال غزة هذا الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
هل يفتح معبر جديد إلى شمال غزة هذا الأسبوع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
موظفو المصارف.. خطة الحكومة مشكلة... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
موظفو المصارف.. خطة الحكومة مشكلة... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لا إمتحانات رسمية لطلاب البروفيه... ومواد إختيارية لطلاب الـترمينال
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لا إمتحانات رسمية لطلاب البروفيه... ومواد إختيارية لطلاب الـترمينال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قارورة غاز تحدث حريقًا في مطعم في شارع بشارة الخوري... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قارورة غاز تحدث حريقًا في مطعم في شارع بشارة الخوري... ماذا في التفاصيل؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
0
فنّ
2024-04-27
إبنة ندى رمال تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يسأل: أين زوجها مروان خوري؟
فنّ
2024-04-27
إبنة ندى رمال تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يسأل: أين زوجها مروان خوري؟
0
أمن وقضاء
09:45
توقيف شخصين إستأجرا سيارات وزورا مستنداتها وباعاها... وضبط أخرى مسروقة
أمن وقضاء
09:45
توقيف شخصين إستأجرا سيارات وزورا مستنداتها وباعاها... وضبط أخرى مسروقة
0
آخر الأخبار
14:45
المقاومة الإسلامية: استهداف آلية عسكرية اسرائيلية عند مثلث يفتاح – رموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابتها إصابة مباشرة
آخر الأخبار
14:45
المقاومة الإسلامية: استهداف آلية عسكرية اسرائيلية عند مثلث يفتاح – رموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابتها إصابة مباشرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
هل يفتح معبر جديد إلى شمال غزة هذا الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
هل يفتح معبر جديد إلى شمال غزة هذا الأسبوع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
موظفو المصارف.. خطة الحكومة مشكلة... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
موظفو المصارف.. خطة الحكومة مشكلة... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الأمن العام vs الـUNHCR... المواجهة انطلقت والترحيل محسوم
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الأمن العام vs الـUNHCR... المواجهة انطلقت والترحيل محسوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لا إمتحانات رسمية لطلاب البروفيه... ومواد إختيارية لطلاب الـترمينال
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لا إمتحانات رسمية لطلاب البروفيه... ومواد إختيارية لطلاب الـترمينال
0
أخبار لبنان
13:42
أمطار غزيرة أغرقت أكثر من منطقة بالمياه
أخبار لبنان
13:42
أمطار غزيرة أغرقت أكثر من منطقة بالمياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قارورة غاز تحدث حريقًا في مطعم في شارع بشارة الخوري... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قارورة غاز تحدث حريقًا في مطعم في شارع بشارة الخوري... ماذا في التفاصيل؟
0
رياضة
13:32
لا صوت يعلو على المواجهة النارية بين بايرن ميونيخ و ريال مدريد في دوري الأبطال
رياضة
13:32
لا صوت يعلو على المواجهة النارية بين بايرن ميونيخ و ريال مدريد في دوري الأبطال
0
السياحة في لبنان
13:30
في لبنان... تتوسع الخيارات أمام المواطنين والسياح مع دخول قطاعات سياحية جديدة على الساحة
السياحة في لبنان
13:30
في لبنان... تتوسع الخيارات أمام المواطنين والسياح مع دخول قطاعات سياحية جديدة على الساحة
0
أخبار دولية
13:28
الإحتجاجات الطلابية تنتقل من أميركا إلى لبنان
أخبار دولية
13:28
الإحتجاجات الطلابية تنتقل من أميركا إلى لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
2
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
3
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
4
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
5
أمن وقضاء
10:21
إنفجار قارورة غاز في مطعم في شارع بشارة الخوري - بيروت
أمن وقضاء
10:21
إنفجار قارورة غاز في مطعم في شارع بشارة الخوري - بيروت
6
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
7
منوعات
03:46
جريمة هزت دولة عربية... إعدام فتاة عذبت صديقتها بهذه الطريقة: لن تصدقوا ما حصل!
منوعات
03:46
جريمة هزت دولة عربية... إعدام فتاة عذبت صديقتها بهذه الطريقة: لن تصدقوا ما حصل!
8
أخبار لبنان
13:54
ماذا في جديد المطعم الذي اشتعل؟
أخبار لبنان
13:54
ماذا في جديد المطعم الذي اشتعل؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More