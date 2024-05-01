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سيول في السعودية...

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2024-05-01 | 13:36
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سيول في السعودية...
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سيول في السعودية...

أمرت السلطات السعوديّة بإغلاق المدارس في مناطق عدة في المملكة بعد أنّ غمرت مياه السيول عددًا كبيرًا من الطرق.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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