في وقفتهم الشهرية... تجمع للأهالي أمام بوابة الشهداء للمرفأ وأمام تمثال المغترب

تجمع أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت في وقفتهم الشهرية أمام بوابة الشهداء للمرفأ، حيث عبروا عن تضامنهم ومواساتهم مع أسر الضحايا والمصابين.



ومن ناحيتهم، تجمع أهالي ضحايا الانفجار أمام تمثال المغترب، حيث قاموا بإضاءة الشموع والصلاة بتوقيت الانفجار، تضرعًا لراحة أرواح الضحايا والشهداء.