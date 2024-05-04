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صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل... الأنظار تتجه إلى القاهرة

تقارير نشرة الاخبار
2024-05-04 | 13:15
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صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل... الأنظار تتجه إلى القاهرة
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صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل... الأنظار تتجه إلى القاهرة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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