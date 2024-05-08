في النسخة الثالثة من لقاء الشرق الأوسط للطاقة النظيفة... نقاش في أهمية إعتماد الطاقة المتجددة في لبنان

في النسخة الثالثة من لقاء الشرق الأوسط للطاقة النظيفة المنعقد في فندق فينيسيا في بيروت، جرى نقاش في أهمية اعتماد الطاقة المتجددة في لبنان لا سيما وأن لجوء المواطنين والمؤسسات إلى الطاقة الشمسية في تصاعد مستمر بينما تشكو الشركات التي تريد تنفيذ مشاريع في هذا الإطار من غياب التمويل جراء الأوضاع التي يعاني منها لبنان.كما تطرق المشاركون في اللقاء إلى أهمية تعزيز إنتاج الكهرباء من خلال المعامل المائية لا سيما وأن مصلحة الليطاني تحاول جاهدة استمرار عمل هذه المعامل لتوفير الطاقة لساعات طويلة في مناطق لبنانية مختلفة.