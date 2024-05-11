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تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
الكاتب:
لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-11 | 13:17
مشاهدات عالية
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تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
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تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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