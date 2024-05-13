ما جديد قضيةِ عصابة التيكتوك؟

وقد علمت الـLBCI أن مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين.

اجتمعَ مجلسُ نقابة المحامين في الشمال في حضورِ أربعةِ أعضاء (من أصلِ ستة) من بينهم النقيب، من أجلِ البتِ باذنِ ملاحقةِ أحدِ المحامينَ المشتبهِ بتورطِهِ في شبكةِ الاعتداء الجنسي على قاصرين.