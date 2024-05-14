وزيرة الخارجية الكندية للـLBCI: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في الجنوب

أكّدت وزيرة الخارجية الكندية أنّها تحدّثت مع الأطراف المعنيين جميعهم، في شأن وقف إطلاق النار، في الجنوب اللبنانيّ.



وأوضحت، في حديث للـLBCI، أنّها التقت بالحكومة وبقائد الجيش العماد جوزيف عون وبرئيس مجلس النواب وبقادة سياسيين مختلفين، في لبنان.



كما أوضحت أنّها على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين والأميركيين والفرنسيين والقطريين والسعوديين.



وشدّدت على أنّ الأطراف جمعيها مهتمة في إيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار، في الجنوب اللبنانيّ.



ولفتت إلى وجوب عودة الناس، الذين يعيشون في الجنوب كما الإسرائيليين الذين يعيشون في شمال إسرائيل.



وقالت: "نحتاج إلى التأكد من احترام القرار 1701 بحيث يمكنهم العيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن."



وأضافت: "وضعت الكثير من الضغط على القادة السياسيين الذين التقيتهم."



وأكّدت دعم بلادها للجيش اللبنانيّ، عبر تدريب العديد من القوات المسلحة اللبنانية كما دعم قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.