عيتاني: بيروت تعيش لحظات مشابهة بتلك التي سادت عام ١٩٧٥ واستمرت لتنتج الحرب الأهلية

عقد عميد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية النائب السابق محمد عيتاني مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن خطورة الأوضاع في بيروت، بحضور عدد من رؤساء الاتحاد السابقين ورؤساء جمعيات ومخاتير وفاعليات بيروتية وإعلاميين.



وقال عيتاني إن بيروت تعيش لحظات مشابهة بتلك التي سادت عام ١٩٧٥ واستمرت لتنتج الحرب الأهلية.



وأكد أنه يوجد اليوم في لبنان فريقين، أحدهما يؤمن بتحييد لبنان والآخر يرى أن واجبه القومي والعربي ان يكون لبنان الى جانب غزة، فلا تقف الحرب في الجنوب قبل ان تقف الحرب في غزة، وهذا الاختلاف يسمح للمجرمين بارتكاب جرائم لم نشهدها من قبل.