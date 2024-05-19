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مؤتمر للحشيمي والنقابات الزراعية بعد الشكاوى من الإجراءات الأمنية بحق الورش الزراعية

تقارير نشرة الاخبار
2024-05-19 | 07:40
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مؤتمر للحشيمي والنقابات الزراعية بعد الشكاوى من الإجراءات الأمنية بحق الورش الزراعية
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مؤتمر للحشيمي والنقابات الزراعية بعد الشكاوى من الإجراءات الأمنية بحق الورش الزراعية

بمشاركة النقابات الزراعية، عقد النائب بلال الحشيمي مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بعد الشكاوى من الاجراءات الامنية بحق الورش الزراعية، الامر الذي الحق اضرارًا بالقطاع الزراعي الذي يعتمد في ٩٠% منه على اليد العاملة السورية.

بدوره، شدد رئيس نقابة مزارعي القمح على ان القطاع الزراعي يحتاج إلى اليد العاملة السورية، لذلك فإن الدولة مطالبة بتنظيم اليد العاملة السورية لا قمعها على ابواب الحصاد.
 
 
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