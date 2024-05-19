أمهز للـLBCI: يبدو أن طائرة رئيسي اصطدمت بالجبل

أوضح المحلل السياسي في إيران حكم أمهز أن آخر المعطيات تفيد بأن فرق الانقاذ اقتربت من مكان حادث طائرة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، لافتا إلى أن عمليات الانقاذ صعبة جدا نظرا لطبيعة الارض هناك.



ورأى أمهز في حديث للـLBCI أن الاشكالية تكمن في كثرة الاشاعات، معتبرا أن كل الاحتمالات واردة لانه يبدو أن الطائرة اصطدمت بالجبل.