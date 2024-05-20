نصر للـLBCI: اللافت يكمن في تقديم الولايات المتحدة التعازي رسميا لايران

اعتبرت مديرة مكتب قناة الشرق هبة نصر أن اللافت يكمن في تقديم الولايات المتحدة التعازي رسميا لايران بوفاة الرئيس ووزير الخارجية الايرانيين.



في المقابل، أوضحت نصر، في حديث للـLBCI، أن واشنطن شددت في الوقت نفسه على ثبات مقاربتها وموقفها في التعاطي مع ايران.