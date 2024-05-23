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في بيروت... مبادرات تحيي الأعمال الحرفية وتوصلها الى العالمية

تقارير نشرة الاخبار
2024-05-23 | 13:42
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في بيروت... مبادرات تحيي الأعمال الحرفية وتوصلها الى العالمية
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في بيروت... مبادرات تحيي الأعمال الحرفية وتوصلها الى العالمية

 
 
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