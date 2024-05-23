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ديبلوماسية هادئة بتوقيع سعودي أدت الى اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين
الكاتب:
ندى اندراوس
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-23 | 13:48
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ديبلوماسية هادئة بتوقيع سعودي أدت الى اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين
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ديبلوماسية هادئة بتوقيع سعودي أدت الى اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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