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إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-27 | 13:28
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إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة
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إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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