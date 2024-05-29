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الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

تقارير نشرة الاخبار
2024-05-29 | 13:33
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الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات
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الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

 
 
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