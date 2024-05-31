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o
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جواز سفر لبنانيّ لمطلوب فلسطينيّ يكشف عن تورط مدنيين وعسكريين في عملية التزوير
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-31 | 13:22
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جواز سفر لبنانيّ لمطلوب فلسطينيّ يكشف عن تورط مدنيين وعسكريين في عملية التزوير
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جواز سفر لبنانيّ لمطلوب فلسطينيّ يكشف عن تورط مدنيين وعسكريين في عملية التزوير
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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