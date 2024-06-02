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فياض للـLBCI: زيارة دمشق عبارة عن إعادة تمتين العلاقات بين البلدين
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-02 | 13:19
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فياض للـLBCI: زيارة دمشق عبارة عن إعادة تمتين العلاقات بين البلدين
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فياض للـLBCI: زيارة دمشق عبارة عن إعادة تمتين العلاقات بين البلدين
أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أن زيارته المرتقبة إلى سوريا تأتي بإطار دعوة رسمية لاجتماع اللجنة التي تنسق في ملف المياه المشتركة كما أنها نوع من التقدير لعدد كبير من الملفات المشتركة وتدل على رغبة لإعادة توطيد العلاقات بين لبنان وسوريا.
وعن استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، اشار فياض في حديث للـLBCI، إلى أن الوسيط الاميركي آموس هوكستين سبق وقال إن العقود جزء لا يتجزأ من الحلول الضرورية للبنان لكنه ربطها بضرورة وضع حد للتوتر على الحدود الجنوبية.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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