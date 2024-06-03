باقري في أول جولة رسمية له منذ تسلمه منصبه

في أول جولة رسمية له منذ تسلمه منصبه، بحث وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقري كني مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، وكل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، القضايا الإقليمية، ولا سيما آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.



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