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ما بعد عملية النصيرات... غانتس يرجىء مؤتمره الصحافيّ ونتنياهو يبني عليها لتحقيق مكاسب
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-08 | 13:20
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ما بعد عملية النصيرات... غانتس يرجىء مؤتمره الصحافيّ ونتنياهو يبني عليها لتحقيق مكاسب
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ما بعد عملية النصيرات... غانتس يرجىء مؤتمره الصحافيّ ونتنياهو يبني عليها لتحقيق مكاسب
*
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