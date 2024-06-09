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الـLBCI تروي قصة هروب عائلات أفغانية إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-09 | 13:31
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الـLBCI تروي قصة هروب عائلات أفغانية إلى لبنان
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الـLBCI تروي قصة هروب عائلات أفغانية إلى لبنان
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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