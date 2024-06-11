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المشروع الفرنسي القطري لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يدخل مرحلة تجاذب

بسّام أبو زيد الكاتب: بسّام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-11 | 13:53
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المشروع الفرنسي القطري لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يدخل مرحلة تجاذب
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المشروع الفرنسي القطري لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يدخل مرحلة تجاذب

 
 
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