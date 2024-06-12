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القطاع الخاص يدخل على خط دعم الدفاع المدني من باب مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية وشركة IPT النفطية

تقارير نشرة الاخبار
2024-06-12 | 13:23
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القطاع الخاص يدخل على خط دعم الدفاع المدني من باب مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية وشركة IPT النفطية
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القطاع الخاص يدخل على خط دعم الدفاع المدني من باب مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية وشركة IPT النفطية

 
 
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