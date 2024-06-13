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o
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جهود السعودية لتحسين تجربة الحجاج 2024
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-13 | 13:38
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جهود السعودية لتحسين تجربة الحجاج 2024
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جهود السعودية لتحسين تجربة الحجاج 2024
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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