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في اليوم العالميّ للاجئين... 1.5% من سكان العالم لاجئون
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-20 | 13:42
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في اليوم العالميّ للاجئين... 1.5% من سكان العالم لاجئون
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في اليوم العالميّ للاجئين... 1.5% من سكان العالم لاجئون
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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