الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تجنيد الحريديم أعاد الأزمة إلى الداخل الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-26 | 13:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
تجنيد الحريديم أعاد الأزمة إلى الداخل الإسرائيلي
0
min
تجنيد الحريديم أعاد الأزمة إلى الداخل الإسرائيلي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
الحريديم
الأزمة
الداخل
الإسرائيلي
التالي
جوليان أسانج يصل إلى وطنه أستراليا
معجزة ايطاليا في اليورو وصراع على الصدارة بين فرنسا وهولندا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:41
إعلام رسمي سوري: قتيلان جراء عدوان إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية
آخر الأخبار
17:41
إعلام رسمي سوري: قتيلان جراء عدوان إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية
0
آخر الأخبار
17:23
قادة جدد للجيش البوليفي يؤدون اليمين أمام الرئيس آرس وسط محاولة انقلاب
آخر الأخبار
17:23
قادة جدد للجيش البوليفي يؤدون اليمين أمام الرئيس آرس وسط محاولة انقلاب
0
أخبار دولية
17:21
الرئيس البوليفي يدعو للتعبئة ضد "الانقلاب" إثر محاولة عسكريين اقتحام القصر الرئاسي
أخبار دولية
17:21
الرئيس البوليفي يدعو للتعبئة ضد "الانقلاب" إثر محاولة عسكريين اقتحام القصر الرئاسي
0
آخر الأخبار
16:49
قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اللبونة واطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي
آخر الأخبار
16:49
قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اللبونة واطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:14
هوية الفائز في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية غير واضحة
أخبار دولية
14:14
هوية الفائز في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية غير واضحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
النمسا الحصان الأسود في اليورو والأرجنتين تخطف فوزًا صعبًا في كوبا أميركا
تقارير نشرة الاخبار
14:05
النمسا الحصان الأسود في اليورو والأرجنتين تخطف فوزًا صعبًا في كوبا أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
رحلة أسانج من سجن بريطاني إلى أستراليا
تقارير نشرة الاخبار
14:03
رحلة أسانج من سجن بريطاني إلى أستراليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم خطة وزارة الصحة في حال توسع الإشتباكات جنوبًا
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم خطة وزارة الصحة في حال توسع الإشتباكات جنوبًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-10
رجل خمسيني يعلنها: حبيبي عمره 98 سنة وهذه تفاصيل قصتنا الرومانسية! (فيديو)
منوعات
2024-05-10
رجل خمسيني يعلنها: حبيبي عمره 98 سنة وهذه تفاصيل قصتنا الرومانسية! (فيديو)
0
آخر الأخبار
16:41
الوكالة الوطنية: حصيلة الغارة الجوية على مبنى في حي المشاع في مدينة النبطية 14 إصابة بالهلع والتوتر والاختناق و5 جرحى
آخر الأخبار
16:41
الوكالة الوطنية: حصيلة الغارة الجوية على مبنى في حي المشاع في مدينة النبطية 14 إصابة بالهلع والتوتر والاختناق و5 جرحى
0
صحة وتغذية
2024-06-17
خبيرة تنصح: تناولوا هذه المأكولات لخفض مستوى الكوليسترول بشكل طبيعي
صحة وتغذية
2024-06-17
خبيرة تنصح: تناولوا هذه المأكولات لخفض مستوى الكوليسترول بشكل طبيعي
0
أخبار دولية
2024-06-22
مسؤولان أميركيان: ادعاء الحوثيين بالهجوم على حاملة الطائرات آيزنهاور غير صحيح
أخبار دولية
2024-06-22
مسؤولان أميركيان: ادعاء الحوثيين بالهجوم على حاملة الطائرات آيزنهاور غير صحيح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:14
هوية الفائز في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية غير واضحة
أخبار دولية
14:14
هوية الفائز في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية غير واضحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
النمسا الحصان الأسود في اليورو والأرجنتين تخطف فوزًا صعبًا في كوبا أميركا
تقارير نشرة الاخبار
14:05
النمسا الحصان الأسود في اليورو والأرجنتين تخطف فوزًا صعبًا في كوبا أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
رحلة أسانج من سجن بريطاني إلى أستراليا
تقارير نشرة الاخبار
14:03
رحلة أسانج من سجن بريطاني إلى أستراليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم خطة وزارة الصحة في حال توسع الإشتباكات جنوبًا
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم خطة وزارة الصحة في حال توسع الإشتباكات جنوبًا
0
أخبار لبنان
13:56
معالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات تفتح الباب على حقوق اللاجئين
أخبار لبنان
13:56
معالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات تفتح الباب على حقوق اللاجئين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بملايين الدولارات... إسرائيل تتلاعب بالإعلام الأميركي!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بملايين الدولارات... إسرائيل تتلاعب بالإعلام الأميركي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تجنيد الحريديم أعاد الأزمة إلى الداخل الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تجنيد الحريديم أعاد الأزمة إلى الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مساعي خفض التوتر تنشط أميركيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مساعي خفض التوتر تنشط أميركيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موظفو النافعة المشتبه بهم بقضايا فساد يعودون الى عملهم...
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موظفو النافعة المشتبه بهم بقضايا فساد يعودون الى عملهم...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:14
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة
خبر عاجل
01:14
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة
2
فنّ
05:08
ابنة ماجدة الرومي تفاجئ والدتها... لم ترها منذ 2022 (فيديو)
فنّ
05:08
ابنة ماجدة الرومي تفاجئ والدتها... لم ترها منذ 2022 (فيديو)
3
صحف اليوم
00:04
قرار تمديد يشعل الحرب مجدّداً بين سليم وعون (الاخبار)
صحف اليوم
00:04
قرار تمديد يشعل الحرب مجدّداً بين سليم وعون (الاخبار)
4
صحف اليوم
00:18
سوريا تبلغ البيسري: اجراءات جديدة تتعلق بالعائدين (الاخبار)
صحف اليوم
00:18
سوريا تبلغ البيسري: اجراءات جديدة تتعلق بالعائدين (الاخبار)
5
صحف اليوم
23:57
مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي
صحف اليوم
23:57
مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي
6
خبر عاجل
14:41
الحلبي لـ حوار المرحلة: لقد أمّنا باصات لنقل التلاميذ في مناطق التوتر من مراكز تجمّع معيّنة الى مراكز الامتحانات بحماية الجيش واليونيفل
خبر عاجل
14:41
الحلبي لـ حوار المرحلة: لقد أمّنا باصات لنقل التلاميذ في مناطق التوتر من مراكز تجمّع معيّنة الى مراكز الامتحانات بحماية الجيش واليونيفل
7
خبر عاجل
14:57
الحلبي لـ حوار المرحلة: كل مدرسة تحرم أي تلميذ من بطاقة الترشيح بسبب عدم استحصالها على القسط فليذهب إلى وزارة التربية وسأعطيه البطاقة
خبر عاجل
14:57
الحلبي لـ حوار المرحلة: كل مدرسة تحرم أي تلميذ من بطاقة الترشيح بسبب عدم استحصالها على القسط فليذهب إلى وزارة التربية وسأعطيه البطاقة
8
صحف اليوم
00:33
فجأة وبلا مقدمات... السفير زكي يحطّ في لبنان (الجمهورية)
صحف اليوم
00:33
فجأة وبلا مقدمات... السفير زكي يحطّ في لبنان (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More