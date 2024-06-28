ايران تنتخب رئيسًا لها

في خضمِ تصاعدِ التوتر في المنطقة بسببِ الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وزيادةِ الضغوط الغربية على طهران بشأن برنامجِها النوويّ، انطلقت الانتخاباتُ الرئاسية الرابعة عشر في ايران.

جوٌ من الترقب يسودُ بإنتظار ان تتوضحَ نسبةُ المشاركةِ في هذه الانتخابات.