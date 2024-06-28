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إجراءات ميدانية إسرائيلية جديدة وقصور في الإستعدادات

تقارير نشرة الاخبار
2024-06-28 | 13:37
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إجراءات ميدانية إسرائيلية جديدة وقصور في الإستعدادات
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إجراءات ميدانية إسرائيلية جديدة وقصور في الإستعدادات

 
 
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