الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ساعات وتنطلق الإنتخابات الفرنسية…

رنيم بو خزام الكاتب: رنيم بو خزام
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-29 | 13:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ساعات وتنطلق الإنتخابات الفرنسية…
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ساعات وتنطلق الإنتخابات الفرنسية…

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

الإنتخابات

الفرنسية

LBCI التالي
مقدمة النشرة المسائية 29-6-2024
المناظرة الأولى بين بايدن وترامب كارثية.. وكلام عن إستبدال بايدن بمرشح ديمقراطي أصغر سناً
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:23

مسؤولون: مقتل 7 في هجوم صاروخي روسي على بلدة أوكرانية

LBCI
أخبار دولية
16:50

قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة رئيسية في السودان

LBCI
آخر الأخبار
16:41

الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق عدة منها المتن وكسروان وجزين ومرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
16:03

مديرة المكتب الإعلامي للأونروا لـ"الجزيرة": نطالب بفتح المعابر وإدخال ما يكفي من المساعدات الغذائية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منتخب لبنان لكرة السلة يغادر للمشاركة بالتصفيات المؤهلة للاولمبياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من قلب مقر الأمم المتحدة.. هكذا تبصر الأيام العالمية النور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وادي القديسين شاهد على الطوباوي الجديد البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المخالفات على الاملاك العامة البحرية الى تزايد والقرار بيد الحكومة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-25

جدال بين شقيقتين والتداعيات قاسية... "إنه حفل زفافي"

LBCI
منوعات
2024-06-28

كيم كارداشيان بالبيكيني على متن يخت ضخم في اليونان... من كان برفقتها؟ (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-06-19

تيك توك يواجه ادعاءات جديدة في أميركا... ما القصّة؟

LBCI
منوعات
2024-04-20

"زوجة ابنتي حامل من زوجي"... قصة صادمة وغريبة وهذه تفاصيلها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:51

الدور الـ16 من دوري ابطال اوروبا انطلق... المانيا تواجه الدنمارك الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منتخب لبنان لكرة السلة يغادر للمشاركة بالتصفيات المؤهلة للاولمبياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من قلب مقر الأمم المتحدة.. هكذا تبصر الأيام العالمية النور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وادي القديسين شاهد على الطوباوي الجديد البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المخالفات على الاملاك العامة البحرية الى تزايد والقرار بيد الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

القيادة الإسرائيلية تبقي ملف الجبهة الشمالية منوطا بتطورات ملف غزة... والأولوية للتسوية السلمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

في ختام اليوم الأول من الامتحانات الرسمية… طلاب الجنوب يشتكون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

وسط دعوات كثيرة لتنحيه... جو بايدن يصر على المضي في ترشحه

LBCI
أخبار لبنان
13:20

ميقاتي: لبنان متمسك بالقرار 1701

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:31

وزير التربية للـLBCI عن سبب تأخر وصول الامتحانات إلى المركز: عند الساعة الرابعة والنصف صباحا وبعد التدقيق تبين أنه حصل خطأ في مادة الكيمياء فاضطر الاساتذة إلى تصحيحها والتلامذة سيحصلون على وقت إضافي

LBCI
فنّ
03:29

استعداداً للزفاف... عائلة دانييلا رحمة تصل إلى بيروت

LBCI
فنّ
03:38

إليسا تكشف حقيقة خبر زواجها في إيطاليا

LBCI
فنّ
03:34

صورة رانيا يوسف تتصدّر غلاف فيلم فاضح... والنقابة تتحرّك

LBCI
آخر الأخبار
16:41

الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق عدة منها المتن وكسروان وجزين ومرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط

LBCI
فنّ
07:49

معجبة تطلب الزواج من كاظم الساهر... والمفاجأة كانت برد الأخير! (فيديو)

LBCI
فنّ
15:55

بشكل رسمي... نجوى كرم تؤكد خبر زواجها! (فيديو)

LBCI
خبر كاذب
05:42

ما حقيقة تسريب مسابقة الكيمياء قبل انطلاق الامتحانات الرسمية؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More