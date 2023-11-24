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حلقة حوارية في جامعة الروح القدس احتفالًا بمئوية كتاب النبي لجبران
ثقافة
2023-11-24 | 09:15
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حلقة حوارية في جامعة الروح القدس احتفالًا بمئوية كتاب النبي لجبران
إحتفلت كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع قسم الفلسفة، في كلية الآداب والعلوم، في جامعة الروح القدس – الكسليك، بمئوية كتاب "النبي" لجبران خليل جبران.
وأُقيمت حلقة حوارية بعنوان: "القوانين والشرائع لدى جبران"، بمشاركة " لجنة جبران الوطنية وبحضور نخبة من أهل الفكر والقانون والأدب.
أكّد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الأب وسام خوري، أنّ هذا اللقاء هدفه الحديث، في فكر جبران وفي فلسفة نبيّه.
ورأى أنّ "تصالح جبران مع الذّات السّامية، عندما حلّق، في سماوات المحبّة، التي لا تطلب لنفسها شيئًا ولا تعطي إلاّ نفسها كالباسط يديه على العود، الذي أمضى جبران عمره يفتّش عنه وتاه بعيدًا ولكنّه عاد، في رسمه المصلوب معلّقًا على أجسامٍ هي خطايا البشر وعاد حين رأى في ابن الإنسان أعظم إنسان ولدته امرأة، وهو البشري التام ونبيّ جبران تحدّث أيضًا، في الحقّ والشريعة والقانون وهذا ما يجمعنا اليوم."
ونوّه الأب خوري بلجنة جبران الوطنيّة برئاسة د. فادي رحمة، "التي تسعى دائمًا إلى أن يبقى فكر جبران حيًا بين أهله وبني قومه وهي التي قدّمت، بالتعاون مع مكتب المحامي النقيب ميشال خطّار، جائزتين نقديّتين لأفضل طالبين يعدّان بحثين عن "الفكر القانونيّ لدى جبران."
وقرأ الشاعر هنري زغيب فصلي "القوانين" و"الجرائم والعقاب" في ترجمة "النبي" الجديدة التي صاغها.
وانعقدت بعدئذ، حلقة حوارية بمشاركة كوكبة من الباحثين والمفكرين الذين أثروا اللقاء بعصارة أفكارهم ومعرفتهم.
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