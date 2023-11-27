ملكية العلا توقع برنامج شراكة مع المركز الوطني الفرنسي "جورج بومبيدو"

خلال زيارة وزير الثقافة السعودي وحاكم المركز الوطني للتراث والثقافة (RCU) الأمير بدر بن فرحان آل سعود، إلى باريس، تم توقيع شراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع المركز الوطني الفرنسي "جورج بومبيدو" للفنون والثقافات، في وزارة الثقافة الفرنسية، بحضور رئيس مركز بومبيدو لوران لو بون، والمدير العام للـRCU عمرو المدني، بحضور رئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلاجات إيف لو دريان، ومديرة البرمجة الفنية والثقافية للـ RCU نورا الدبلز



وتهدف هذه الشراكة، التي تم تسهيلها بفضل مساهمة AFALULA، إلى دعم تقدير وتطوير المساحات الثقافية والفنية والإبداعية في موقع العلا.



وسيقدم مركز بومبيدو خبرته العلمية والتقنية في تدريب الموظفين، خصوصا في مجالات الحفاظ، وإدارة المجموعات، والتوسط.



كما سيتدخل أيضًا لدعم تنظيم البرمجة الثقافية والفعاليات، في إطار تبادل متبادل.



كما يدخل المشروع إنشاء متحف للفن المعاصر في العلا، يتميز باختيار المهندسة المعمارية الفرنسية-اللبنانية لينا غوتمة.



وتم اختيار غوتمة لخبرتها الرائعة وقدرتها على الجمع بين الإبداع والاستدامة، وستقترح تصميمًا مستوحى من المكان وموجهًا بنهج مسؤول.



وسيضع المتحف، الذي سيتم افتتاحه في العام 2027، معايير جديدة في التصميم المستدام، موضحًا كيف يمكن للهندسة المعمارية أن تكون حافزًا للتجديد الحضري والتجديد البيئي، مع توفير فرص للمشاركة مع المجتمع من خلال تقويم ورش العمل والبرامج المدرسية وما إلى ذلك.