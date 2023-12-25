احتفال سمعي بصري مميز في قصر فرساي بذكرى مرور 400 عام على بنائه

تصادف اليوم ذكرى مرور 400 عام على بناء قصر فرساي في فرنسا.



وفي هذه المناسبة يقيم الملحن الفرنسي جان ميشال جار احتفالاً سمعياً وبصرياً مميزاً في القاعة الزجاجية من القصر من تنظيم we group.



وستنقل الـ LBCI الاحتفال بشكلٍ حصري في العالم العربي عند الثانية عشرة والنصف من هذه الليلة.