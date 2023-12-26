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قرار للمرتضى بادخال العقار رقم 1120 من منطقة بحمدون في لائحة الجرد العام المعروف بفندق "مجاعص"
ثقافة
2023-12-26 | 10:30
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قرار للمرتضى بادخال العقار رقم 1120 من منطقة بحمدون في لائحة الجرد العام المعروف بفندق "مجاعص"
أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى قرارا قضى بموجبه إدخال العقار رقم /1120/ من منطقة بحمدون العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية والمعروف بفندق "مجاعص".
وجاء في القرار:
"لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور من دون موافقة وزارة الثقافة المسبقة على الاعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها، مع الاشارة الى أن المبنى يعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين وهو ينتمي الى نمط الأبنية التراثية ذات البهو الوسطي والقناطر الثلاث.
وارتبط اسم فندق مجاعص بالاحتفالات الرسمية والشعبية والرواد من السياسيين التى ما زالت غرف في الطوابق تحمل اسمائهم مثل : الامبراطور غيليوم الثاني الذي زار لبنان في 1898 , وامين السر العام للمفوضية العليا الفرنسية لاغارد عام 1935 ،حبيب باشا السعد اول رئيس للجمهورية اللبنانية 1934-1936 ، وغيرهم من الشخصيات التي كان لها دور في الحياة السياسية اللبنانية".
أخبار لبنان
ثقافة
فندق "مجاعص"
تراث
وزارة الثقافة
المرتضى
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