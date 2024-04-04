"قيامة ابن الإنسان"احتفالية الكونسرفتوار في الصّرح البطريركي

تجلّت قيامة السيد المسيح في الصرح البطريركي برؤية مميزة هذا العام في عيد الفصح المجيد، روحيّاً وموسيقياً وشعرياً في احتفالية بعنوان "يسوع ابن الإنسان"، برعاية غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضوره، وبدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى- الكونسرفتوار هبة القواس.



وأحيت الاحتفال الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق -عربية بقيادة المايسترو أندريه الحاج، وكورس المعهد تحت إدارة عائدة شلهوب زيادة، بحضور مميز للفنان أنطوان وديع الصافي، وغناء الفنانين جوزيف عيسى وكاترين غالي، وبمشاركة ضيوف الشّرف الفنانَين القديرَين رفيق علي أحمد وجهاد الأطرش، والممثلة ديانا إبراهيم والشاعرة ماجدة داغر.



وأكد الراعي أن للبنانيين معروفون في العالم أجمع، والعالم يشهد أنهم تعلموا الفن والموسيقى من لبنان، هذه الرسالة لن تنتهي ولن تتوقف.



وتابع:" في قلوبنا جرح كنا نتمنى لو أن السياسة اللبنانية متلائمة مع هذا الواقع الذي عشناه الليلة، ولكن للاسف الشديد هناك هوّة سحيقة، بين عالم الفن والمواهب عندنا والعالم السياسي، نحن أمام مجموعة من عالم آخر، هوّة سحيقة بيننا وبينهم".



أما قواس، فشددت على أننا "في الكونسرفتوار، نكسِر الأرغفةَ الخمسة والسمكتَين، لخمسةِ آلافٍ من الجموع، لأننا، بإيماننا وإرادتنا نستطيعُ صنعَ الآياتِ والمعجزات مهما عظُمت المصاعب. ولأننا نؤمنُ برسالةِ المعهدِ الثقافيةِ والإنسانية التي تجلّت طيلةَ عقود، كوجهةٍ حضاريةٍ للحالمين بالثقافةِ والإبداع، في مقابلِ أصحابِ المشاريعِ التدميرية، واصلْنا المسيرَ والمسار، وبين أعيُنِنا حبةُ الخردل، ووجهتُنا الدائمة لبنانُ الوطنُ النّهائي، استطعنا أن نتخطى الكثيرَ من التحدياتِ والصّعابَ، لتُشرقَ شمسُ المعهدِ مجدداً".



وأضافت: "وها نحن نقولُ بكل فخرٍ، إنّ معهدَنا شهدَ إنجازاتٍ مهمة تمثّلتْ في عوداتٍ كبيرة للعديد من أقسامِه وأجنحتِه الموسيقيةِ والتعليمية والعزفية والأوركسترالية .وكما في كل النجاحات، ثمةَ من يكون حاضراً لِمدِّ اليدِ لتحقيقِ الأهداف".



وتابعت :" هكذا، استطعنا أن نعيدَ الحياةَ إلى هذا المعهدِ العريق، عبر العودةِ إلى التعليم، وعودةِ الأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية في تشرين الثاني الماضي، لمزاولة حفلاتها وأنشطتِها، كما عودةِ الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية في شباط الماضي، بعد أن كان المعهدُ بأقسامهِ وأوركستراتِه، متوقفاً منذ العام "٢٠١٩.



وقالت :" في أمسيتِنا الليلة، نجددُ الرابطَ والرسالة بين صروحِ لبنانَ الروحية والثقافية، تكريساً لانتمائِنا إلى لبنانَ الحضارةِ والفكر والإشعاع، ونحن نحتفلُ بمناسبتَين كبيرتَين وعزيزتَين على جميع اللبنانيين: الفصح المجيد وشهر رمضان المبارك. هذا اللقاءُ الروحي بين الأديانِ السماوية، الذي كرّسَ فرادةَ لبنان في العالمِ أجمع. نقدّم هذا اللقاءَ اليوم من صخرةِ بكركي الشاهدةِ على الأيقونةِ الإنسانيةِ الوطنية الفريدة، وحاملةِ شعلةَ الإرثِ المارونيّ العريق نموذجاً يقتدي به العالم، منذ بطريركه الأول مار يوحنا مارون، وصولاً إلى سيدِنا مار بشارة بطرس الراعي".