لبنان يودّع لطيفة ملتقى

ودع لبنان المخرجة والكاتبة والممثلة المسرحية لطيفة ملتقى التي احتُفل بالصلاة لراحة نفسها في كنيسة مار نهرا في فرن الشباك وسط الاهل والاصدقاء ووجوه فنية.



وقد توفيت لطيفة عن عمر 92 عاماً بعد نحو شهر ونصف الشهر على رحيل زوجها ورفيق دربها على الخشبة أنطوان ملتقى.



معا اسسا معهد التمثيل الحديث، وحلقة المسرح اللبناني في فترة الستينيات، التي انبثق منها محترف المسرح الاختباري.



كما توليا اقتباس المسرحيات وترجمتها واخراجها والتمثيل فيها ومنها "ماكبِث" و"ريتشارد الثالث" "أنتيغون".