بمناسبة تصنيف فن الأوبرا الإيطالية كتراث ثقافي غيرِ مادي: حفل موسيقي لأهمِّ فناني الأوبرا الدوليين

بمناسبة تصنيف فن الأوبرا الإيطالية كتراث ثقافي غيرِ مادي، نظمت وزارةُ الثقافةِ الإيطالية بالتعاونِ مع مؤسسة أرينا دي فيرونا، حفلاً موسيقياً تضمّن عروضاً لأهمِّ فناني الأوبرا الدوليين، بمرافقة حفلاً موسيقياً تضمّن عروضاً لأهمِّ فناني الأوبرا الدوليين، بمرافقة أوركسترا مؤلفة من مئةٍ وستين عازفًا وجوقةٍ تضم ثلاثَمئة فنان، بقيادة المايسترو العالمي ريكاردو موتي.



كما شمل العرضُ أداء من قبل نُخبة من الراقصَين الدوليين روبرتو بولي ونيكوليتا ماني.