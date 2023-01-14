أمطار وتساقط للثلوج.. الى متى يستمرّ المنخفض الجوّي؟

ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر لغاية مساء الاثنين، يتخلله امطار متقطعة تشتد من حين الى آخر مع استقرار في الحرارة وتساقط ثلوج على الـ ١٥٠٠متر.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٦ درحة، بقاعا بين ١ و١١، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و٩.

- الجو: غائم اجمالا ويتشكل الضباب لمع احتمال امطار متقطعة ومفرقة؟.

- الرياح: جنوبية نهارا معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜.

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.

- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب.

- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.