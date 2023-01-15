المنخفض الجوي مستمرّ لغاية مساء غد..

ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر لغاية مساء غد الاثنين، يتخلله امطار متقطعة ومحلية مع استقرار في الحرارة وتساقط ثلوج على الـ ١٦٠٠متر.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٧ درحة، بقاعا بين ١ و١١، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٠.

- الجو: غائم اجمالا ويتشكل الضباب لمع احتمال امطار متقطعة ومتفرقة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر.

- الرياح: جنوبية نهارا معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜.

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.

- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب.

- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: غير مستقر غائم مع امطار متفرقة خاصة بعد الظهر وثلوج على ١٦٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٣ و٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



الثلاثاء: مستقر نسبياً وغائم اجمالاً واحتمال رذاذ محلي والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٨ ساحلا وبين ٢ و١١ بقاعاً وبين ٥ و١٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.