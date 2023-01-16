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المنخفض الجوي مستمر لغاية مساء اليوم..
جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-01-16 | 01:16
955 مشاهدة
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المنخفض الجوي مستمر لغاية مساء اليوم..
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المنخفض الجوي مستمر لغاية مساء اليوم..
ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر لغاية مساء اليوم يتخلله امطار متقطعة ومحلية مع استقرار الحرارة وتساقط ثلوج على ١٦٠٠متر .

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٧ درحة،  بقاعا بين ١ و١١،  وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٠.
- الجو: غائم اجمالا ويتشكل الضباب لمع احتمال امطار متقطعة ومتفرقة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر.
- الرياح: جنوبية نهارا معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪.
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.
- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب.
- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.


تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: متقلب غائم اجمالاً واحتمال رذاذ او مطر محلي محلي  والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٨ ساحلا وبين ٢ و١١ بقاعاً وبين ٥ و١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاربعاء: مستقر غائم جزئياً والحرارة وتتراوح بين ١٢ و١٩ ساحلا وبين ٢ و١٢ بقاعاً وبين ٦ و١٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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