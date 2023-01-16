المنخفض الجوي مستمر لغاية مساء اليوم..

ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر لغاية مساء اليوم يتخلله امطار متقطعة ومحلية مع استقرار الحرارة وتساقط ثلوج على ١٦٠٠متر .



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٧ درحة، بقاعا بين ١ و١١، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٠.

- الجو: غائم اجمالا ويتشكل الضباب لمع احتمال امطار متقطعة ومتفرقة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر.

- الرياح: جنوبية نهارا معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪.

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.

- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب.

- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.





تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء: متقلب غائم اجمالاً واحتمال رذاذ او مطر محلي محلي والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٨ ساحلا وبين ٢ و١١ بقاعاً وبين ٥ و١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



الاربعاء: مستقر غائم جزئياً والحرارة وتتراوح بين ١٢ و١٩ ساحلا وبين ٢ و١٢ بقاعاً وبين ٦ و١٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.