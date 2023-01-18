الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استقرار جوي يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-01-18 | 02:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
استقرار جوي يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟
إليكم تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
يؤثر مرتفع جوي حاليا على لبنان ويؤدي ذلك الى طقس مستقر كلياً. ومن المتوقع أن يستمر الإستقرار الجوي حوالي الأسبوع ويترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٨ درجة، بقاعا بين ١ و١١ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٤ و١٠ درجات.
٢- الجو: غائم جزئيا مع تشكل ضباب
٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٥ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس: الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٢ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الجمعة:
الطقس مستقر ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، بين ٢ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
طقس
استقرار جوي
الطقس المستقر يعود اليوم.. وارتفاع بدرجات الحرارة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2022-12-18
استقرار جوي يؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2022-12-18
استقرار جوي يؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2023-01-11
طقس مستقر يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟
حال الطقس
2023-01-11
طقس مستقر يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟
0
حال الطقس
2023-01-02
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2023-01-02
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
حال الطقس
2022-12-22
طقس مستقر يرافقنا... ولبنان على موعد مع منخفض جوي يوم عيد الميلاد
حال الطقس
2022-12-22
طقس مستقر يرافقنا... ولبنان على موعد مع منخفض جوي يوم عيد الميلاد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-01-17
الطقس المستقر يعود اليوم.. وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2023-01-17
الطقس المستقر يعود اليوم.. وارتفاع بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2023-01-16
المنخفض الجوي مستمر لغاية مساء اليوم..
حال الطقس
2023-01-16
المنخفض الجوي مستمر لغاية مساء اليوم..
0
حال الطقس
2023-01-15
المنخفض الجوي مستمرّ لغاية مساء غد..
حال الطقس
2023-01-15
المنخفض الجوي مستمرّ لغاية مساء غد..
0
آخر الأخبار
2023-01-14
دقائق تفصلنا عن تتويج ملكة جمال الكون الـ71... تابعوا اعلان النتيجة عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني
آخر الأخبار
2023-01-14
دقائق تفصلنا عن تتويج ملكة جمال الكون الـ71... تابعوا اعلان النتيجة عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-16
فريد البستاني يردّ على جعجع: البعض لا يروق لهم وجود أمثالي
أخبار لبنان
2023-01-16
فريد البستاني يردّ على جعجع: البعض لا يروق لهم وجود أمثالي
0
أخبار دولية
06:20
حلّ مجلس إقليمي ثانٍ في باكستان بدفع من رئيس الوزراء السابق عمران خان
أخبار دولية
06:20
حلّ مجلس إقليمي ثانٍ في باكستان بدفع من رئيس الوزراء السابق عمران خان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
قانون التوازن العام جريمة بحق المودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:13
قانون التوازن العام جريمة بحق المودعين
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:08
تحطّمِ مروحية قرب حضانة في كييف... وسقوط 16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني
أخبار دولية
08:08
تحطّمِ مروحية قرب حضانة في كييف... وسقوط 16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني
0
أخبار لبنان
08:01
لا مؤسسات عامة وادارات رسمية اليوم... والسبب: اضراب بدعوة من رابطة موظفي الدولة
أخبار لبنان
08:01
لا مؤسسات عامة وادارات رسمية اليوم... والسبب: اضراب بدعوة من رابطة موظفي الدولة
0
أخبار دولية
07:31
إردوغان يلّمح إلى إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار
أخبار دولية
07:31
إردوغان يلّمح إلى إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار
0
أخبار دولية
07:15
وزير الخارجية السعودية: المملكة تحاول إيجاد طريقٍ للحوار مع إيران
أخبار دولية
07:15
وزير الخارجية السعودية: المملكة تحاول إيجاد طريقٍ للحوار مع إيران
0
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
0
أمن وقضاء
06:57
لقاءٌ بين القاضي طارق البيطار والوفد القضائي الفرنسي
أمن وقضاء
06:57
لقاءٌ بين القاضي طارق البيطار والوفد القضائي الفرنسي
0
أخبار لبنان
06:49
مجلس المطارنة الموارنة: جلسة مجلس الوزراء غير دستورية
أخبار لبنان
06:49
مجلس المطارنة الموارنة: جلسة مجلس الوزراء غير دستورية
0
أخبار لبنان
06:07
اساتذة التعليم الرسمي اعتصموا تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
06:07
اساتذة التعليم الرسمي اعتصموا تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء
0
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
06:26
ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء
آخر الأخبار
06:26
ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء
2
أخبار دولية
03:11
أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
أخبار دولية
03:11
أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
3
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
4
أمن وقضاء
13:16
سلوم موقوفة مجددًا بفساد النافعة وإشارة التوقيف من غسان عويدات شخصيًا
أمن وقضاء
13:16
سلوم موقوفة مجددًا بفساد النافعة وإشارة التوقيف من غسان عويدات شخصيًا
5
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
6
أخبار لبنان
14:50
محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين أحدهما مصرفي في قضية سلامة
أخبار لبنان
14:50
محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين أحدهما مصرفي في قضية سلامة
7
فنّ
04:57
كارلا حداد تظهر قوامها الرشيق وتحبس الأنفاس في كواليس برنامجها الجديد (صور)
فنّ
04:57
كارلا حداد تظهر قوامها الرشيق وتحبس الأنفاس في كواليس برنامجها الجديد (صور)
8
صحف اليوم
00:16
نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"! (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:16
نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"! (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store