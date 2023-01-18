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استقرار جوي يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-01-18 | 02:34
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استقرار جوي يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟
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استقرار جوي يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟

إليكم تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...

يؤثر مرتفع جوي حاليا على لبنان ويؤدي ذلك الى طقس مستقر كلياً. ومن المتوقع أن يستمر الإستقرار الجوي حوالي الأسبوع ويترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٨ درجة، بقاعا بين ١ و١١ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٤ و١٠ درجات. 
٢- الجو: غائم جزئيا مع تشكل ضباب
٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٥ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي: 

الخميس: الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٢ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: الطقس مستقر ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، بين ٢ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
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