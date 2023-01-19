طقس مستقر يرافقنا اليوم... متى يعود المنخفض الجوي؟

يؤثر على لبنان طقس مستقر نسبياً، يستمر لغاية بعد ظهر يوم غد، ويترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تكون باردة ليلاً وصباحاً مع تشكل الجليد في المناطق الجبلية.



ومن المتوقع أن يتمركز منخفض جوي معتاد جنوب غرب قبرص ويؤثر على لبنان بدءاً من مساء الغد، ويستمر لغاية يوم الاثنين، تتخلله امطار متقطعة تشتد من حين لآخر، ويترافق مع تدن بدرجات الحرارة وثلوج تحت عتبة الـ ١٦٠٠متر.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٩ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٣ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٢

- الجو : غائم جزئيا بسحب عالية

- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٢ hpa

- الرؤية جيدة

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس : طقس غائم اجمالا وسحب متوسطة وعالية، يتحول إلى متقلب مساءً مع احتمال امطار محلية غير شمالة وثلوج خفيفة على ١٥٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٨درجة ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٤ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



الجمعة : طقس غائم ومتقلب مع احتمال امطار محلية نهارا وثلوج خفيفة على ١٥٠٠متر تصبح الامطار شاملة وغزيرة مساء ولغاية صباح السبت وتترافق مع تساقط برد وعواصف رعدية وثلوج على ١٤٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٠ و ١٦ درجة ساحلا وبين ٢ و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.