الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المرتفع الجوي يستمرّ لنحو الأسبوع..

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-01-20 | 00:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المرتفع الجوي يستمرّ لنحو الأسبوع..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
المرتفع الجوي يستمرّ لنحو الأسبوع..

طقس اليوم واليومين المقبلين..

ما زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان بطقس مستقر كلياً، ومن المتوقّع أن يستمرّ هذا استقرار لنحو أسبوع ويترافق مع استقرار في الحرارة، فيما تتركز المنخفضات والعواصف حالياً وسط القارة الاوروبية.


في تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و٢١ درحة،  بقاعا بين ٣ و١٥،  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٣.
- الجو: مشمس.
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٥ ٪.
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٤ hpa.
- الرؤية جيدة.
- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مستقر ومشمس والحرارة وتتراوح بين ١٢ و٢١ ساحلا  وبين ٣ و ١٦ بقاعاً وبين ٧ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاحد: مستقر ومشمس والحرارة وتتراوح بين ١٢ و٢١ ساحلا  وبين ٣ و ١٦ بقاعاً وبين ٧ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

أخبار لبنان

حال الطقس

مرتفع جوي

طقس

طقس مستقر يرافقنا اليوم... متى يعود المنخفض الجوي؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-01-19

طقس مستقر يرافقنا اليوم... متى يعود المنخفض الجوي؟

LBCI
حال الطقس
2023-01-17

الطقس المستقر يعود اليوم.. وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2023-01-11

طقس مستقر يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟

LBCI
حال الطقس
2023-01-10

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-01-19

طقس مستقر يرافقنا اليوم... متى يعود المنخفض الجوي؟

LBCI
حال الطقس
2023-01-18

استقرار جوي يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟

LBCI
حال الطقس
2023-01-17

الطقس المستقر يعود اليوم.. وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2023-01-16

المنخفض الجوي مستمر لغاية مساء اليوم..

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-18

كهرباء لبنان للحكومة: في هذه المناطق تحديداً نريد مؤازرة الجيش لنزع التعديات

LBCI
أخبار لبنان
06:59

فيديو من داخل قاعة مجلس النواب لاعتصام خلف وصليبا... والأخيرة تتحدى النواب

LBCI
أخبار دولية
2023-01-19

قتلى جراء حريق في ثكنة عسكرية في أرمينيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

في انتخابات الرئاسة.. القديم على قدمه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:30

قطوع الليلة الاولى للنواب المعتصمين في مجلس النواب مرّ: لا يمكن الاستمرار بهذا النهج التعطيلي

LBCI
أخبار لبنان
02:08

كيف تبدو الصورة في محيط مجلس النواب؟

LBCI
رياضة
14:41

مباراةٌ في السعودية تجمع نجوم العالم ونهائي كأس الخليج في العراق

LBCI
أخبار دولية
14:28

حضور لافت للسعودية في مؤتمر دافوس ٢٠٢٣

LBCI
أخبار دولية
14:25

ايران واميركا وجهًا لوجه في نيويورك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بين القضاء اللبناني والوفد القضائي الاوروبي تنسيق في الملف المالي ولكن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

في انتخابات الرئاسة.. القديم على قدمه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

هل من رهائن في قضية انفجار المرفأ؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
06:55

بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟

LBCI
امن وقضاء
04:55

أسعار المحروقات تواصل الارتفاع... كيف أصبحت؟

LBCI
أخبار دولية
04:19

لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

كيف ستصبح السحوبات والقروض على سعر الـ١٥ الف؟

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-19

سيّدة خانت زوجها وواجهته مع عشيقها..."أرسلتُه إليه ليؤكد له علاقتنا"!

LBCI
فنّ
06:54

هل وقع الخلاف بين عاصي الحلاني ووائل كفوري؟.. إليكم الحقيقة!

LBCI
خبر كاذب
07:07

هل نادين لبكي مطلوبة لدى النيابة العامة الاستئنافية؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة