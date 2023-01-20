المرتفع الجوي يستمرّ لنحو الأسبوع..

طقس اليوم واليومين المقبلين..

ما زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان بطقس مستقر كلياً، ومن المتوقّع أن يستمرّ هذا استقرار لنحو أسبوع ويترافق مع استقرار في الحرارة، فيما تتركز المنخفضات والعواصف حالياً وسط القارة الاوروبية.





في تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و٢١ درحة، بقاعا بين ٣ و١٥، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٣.

- الجو: مشمس.

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٥ ٪.

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٤ hpa.